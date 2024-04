Op 6 juni kan jij kiezen wie jou de komende vijf jaar zal vertegenwoordigen in het Europees Parlement. Ben Feringa, winnaar van de Nobelprijs voor Scheikunde in 2016, vertelt waarom hij gaat stemmen. Gebruik ook je stem op 6 juni 🇪🇺 #EU2024 #GebruikJeStem @ERC_Research

Iemand heeft gezegd: we gaan een video maken met Ben Feringa, die vertelt waarom mensen moeten stemmen bij de Europese verkiezingen.

Niemand heeft gezegd: Ben Feringa is een Nobelprijswinnaar in de Scheikunde, die heeft helemaal geen verstand van verkiezingen.

Niemand heeft gezegd: Ben Feringa is niet echt een bekend gezicht dat een brede doelgroep aanspreekt.

Niemand heeft gezegd: Ben Feringa is al helemaal niet populair bij groepen mensen die weinig stemmen, zoals jongeren, allochtonen en laagopgeleiden.

Niemand heeft gezegd: Laten we gewoon rapper Donnie bellen (hoewel, er heeft vast wel iemand gezegd 'laten we gewoon rapper Donnie bellen', maar waarschijnlijk kon rapper Donnie niet)

Iemand is naar Ben Feringa toegegaan om deze video op te nemen (of heeft Ben Feringa gevraagd dit zelf even op te nemen).

Niemand heeft gezegd: "Ik ga stemmen omdat ik het ontzettend belangrijk vind dat we samen het Europa van de toekomst gaan bouwen. En voor Nederland geldt dit in het bijzonder" IS EEN IDIOTE NIETSZEGGENDE TEKST.

Iemand heeft deze video bewerkt.

Iemand heeft deze video op X, voorheen Twitter geplaatst, met een tekst erbij.

En die iemanden worden betaald. Door ons. Om dit te doen.

En die iemanden hebben bazen, die worden ook betaald. Ook door ons.

Dan gaat er dus: iets fout.