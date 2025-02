Stel. U krijgt 4.950 euro in de maand (in de maand!) voor onkosten BOVENOP UW RIANTE SALARIS. En u mag zelf bepalen welke onkosten dat zijn. En u hoeft geen bonnetjes te bewaren. Maar als u geld overhoudt, dan moet u dat bedrag terugstorten. Zou u dan geld terugstorten? En als u een gekozen volksvertegenwoordiger bent? In Brussel? Nou? Ten minste 647 van de 705 Europarlementariërs doen dat niet, blijkt uit onderzoek van Follow The Money. "Het Europees Parlement betaalde in vijf jaar tijd 253 miljoen euro aan Europarlementariërs als lumpsum vergoeding voor kantoorkosten. Het vraagt leden om geld dat over is, terug te storten. In de periode 2019-2024 deed jaarlijks minder dan 1 op de 10 leden dat. In totaal retourneerden zij 4,3 miljoen euro – nog geen 2 procent van het totaal." Nu kan het natuurlijk zijn dat je gewoon heel veel onkosten maakt als je in Brussel bent. Maar ja. "Opmerkelijk is hoeveel er soms werd teruggestort. De 18 Europarlementariërs die in 2023 geld terugstortten, maakten samen 380 duizend euro over. Dat is gemiddeld 21 duizend euro per Europarlementslid, ruim een derde van wat ze dat jaar in totaal aan onkostenvergoedingen hadden ontvangen. Dat roept de vraag op of deze Europarlementariërs extreem zuinig waren, of dat het beschikbare bedrag te ruimhartig was. Zonder meer transparantie in de uitgaven kun je daar echter geen enkele uitspraak over doen." Geen enkele uitspraak? Echt niet, Follow The Money? Wat dacht u van ZAKKENVULLERS WE WILLEN ONZE CENTEN TERUG!