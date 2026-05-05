Hartstikke leuk al die opiniestukken over welke gewapende conflicten gisteren allemaal hadden moeten worden herdacht maar niemand staat stil bij de slachtoffers van willekeurig uitgevoerde aankoopcontroles in de supermarkt. Heel mooi vandaag de vrijheid vieren maar hoe zit het met de vrijheid om gewoon af te rekenen. Natuurlijk, die checkpoints in Gaza zijn geen pretje maar hebt u de zelfscankassa in de Albert Heijn weleens geprobeerd. Caissière wegbezuinigd, netjes alles langs de scanner gehaald, boodschappentas met militaire precisie ingericht, duikt er schijnbaar vanuit het niets zo'n theemuts op die alles door de war gooit en er allemaal dingen uithaalt en plotseling zitten de eieren onderop. LEVENSGEVAARLIJK. Klaarblijkelijk zijn er jaarlijks duizenden meldingen van Albert Heijn-medewerkers die worden uitgescholden of belaagd, maar hallo, wie is hier nou de agressor. Het zou Ahold sieren als de beroepsspiegelaars aldaar zichzelf ook eens een spiegel voorhouden. Jullie hebben alle plezier uit boodschappen gehaald en nu gaan jullie ons nog filmen ook. Schoften!