Albert Heijn gaat bodycams inzetten om mensonterende aankoopcontroles in goede banen te leiden
DIGITALE CONTROLESTAAT
Hartstikke leuk al die opiniestukken over welke gewapende conflicten gisteren allemaal hadden moeten worden herdacht maar niemand staat stil bij de slachtoffers van willekeurig uitgevoerde aankoopcontroles in de supermarkt. Heel mooi vandaag de vrijheid vieren maar hoe zit het met de vrijheid om gewoon af te rekenen. Natuurlijk, die checkpoints in Gaza zijn geen pretje maar hebt u de zelfscankassa in de Albert Heijn weleens geprobeerd. Caissière wegbezuinigd, netjes alles langs de scanner gehaald, boodschappentas met militaire precisie ingericht, duikt er schijnbaar vanuit het niets zo'n theemuts op die alles door de war gooit en er allemaal dingen uithaalt en plotseling zitten de eieren onderop. LEVENSGEVAARLIJK. Klaarblijkelijk zijn er jaarlijks duizenden meldingen van Albert Heijn-medewerkers die worden uitgescholden of belaagd, maar hallo, wie is hier nou de agressor. Het zou Ahold sieren als de beroepsspiegelaars aldaar zichzelf ook eens een spiegel voorhouden. Jullie hebben alle plezier uit boodschappen gehaald en nu gaan jullie ons nog filmen ook. Schoften!
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
VIDEO. Palliewappies lijmen tientallen AH's dicht
Als je echt tegen voedselblokkades wilt protesteren, moet je voedsel blokkeren
Bro die op varkensvlees urineert in Appie gaat hele wereld over
Dat is het lekkere uh smerige van Albert Heijn...
Halalbert Heijn in 020: 'From the river to the sea, onze frikandellen zijn in de aanbieding'
Wisten wij ook niet, maar genocidale leuzen zijn tegenwoordig in de bonus
Albert Heijn blijft klant neppen met foute bonnen
Dat is het oneerlijke van Albert Heijn
AH-steker is beruchte ex-tbs'er Jamel Lomp
Staat bekend als levensgevaarlijk en gestoord
Dit is Peter. Dankzij hem vult AH de schappen
GeenStijl Medewerker van de Week!