Amsterdam slaat internationaal pleefiguur met verbod op vlees- en vliegreclames, handhaaft niks

We are very smart people you know

collage nieuwsberichten over verbod vleesreclame amsterdam

Hadden we even gemist tussen het vieren van onze vrijheid, die niet vanzelfsprekend is, door, maar in Amsterdam is sinds vorige week eindelijk het langverwachte verbod op reclames voor vlees, vliegreizen, auto's die geen elektrische auto's zijn en alle andere leuke dingen ingegaan. En daarmee staan we als gidslandje toch een potje lekker op de internationale kaart. Want we kunnen in Nederland niet alleen investeringen in startups de moeder belasten, we kunnen het ook illegaal maken om een poster van een broodje worst op te hangen. New York Times van de leg, BBC in rep en en roer en uiteraard blaast ook FOX News een partijtje mee. Maar wat blijkt? Het is alleen maar zodat raadslid Anneke Veenhoff (deze gek) zich een beetje internationaal kan profileren. In de praktijk komt er van het verbod namelijk helemaal niks terecht. "Vleesreclame en fossiele aanprijzingen zijn nu verboden in de algemene plaatselijke verordening (apv), een rigoureus middel. De wethouder had het liever via de contracten met aanbieders van buitenreclame geregeld. Bovendien was er in het voorstel geen dekking opgenomen voor de uitvoering en handhaving. (...) In heel 2026 zal er daarom geen handhaving zijn." Zin in bier op een door de gemeente verboden terras nu.

Tags: amsterdam, fossiele reclame, vleesreclame, pleefiguur
@Ronaldo | 05-05-26 | 15:30 | 139 reacties

