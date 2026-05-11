Zon gaat weer schijnen: fatbikes vanaf nu verboden in het Vondelpark
Nederland herovert Nederland op Nederland
Met chloor op voorbijgangers schieten, mensen overhoop rijden, vrouwen verkrachten, omaatjes in stukken hakken & op de bbq gooien, winkels overvallen, moeders in het gezicht tuffen, vaders tackelen, het zijn van allround een aso, idioot en kinderachtige loser: vanaf vandaag allemaal niet meer aan de orde in het Vondelpark. Fatbikes met dikke banden vanaf vandaag verboden. Dat gaat natuurlijk helemaal niemand handhaven, want Femke Halsema zit de hele nacht op Hinge te sexten en wordt dan extreem nukkig als ze iets moet vinden van een vergunning. Volgens (een gek) deel van de Amsterdamse gemeenteraad is vandaag juist een trieste dag, in verband met stigmatisering. Wat de GroenBij1-tokkies daar eigenlijk zeggen is: fatbikegespuis benne de Marrekane! Terwijl echt niet alle criminele Marokkanen een fatbike hebben. ENFIN, moeders laat uw dochters los in het Vondelpark, het kan weer. De zon gaat weer schijnen in Nederland.
Update - Amsterdamse taferelen in regio Rotterdam: "Een 80-jarige man is in het bijzijn van zijn kleinkinderen mishandeld door een jongen op een fatbike. (...) De jongen komt terug en duwt de 80-jarige man achterover in het plantsoen. Een omstander zag dat allemaal gebeuren en liet het er niet bij zitten. Hij wilde opkomen voor de oude man, maar kreeg vervolgens ook meerdere vuistslagen in zijn gezicht."
