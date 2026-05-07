Twee kerels die elkaar ergens in de frisse buitenlucht ritmisch afwerken tegen een boom, dat lijkt ons precies hoe moeder natuur het ooit bedoeld heeft, maar daar is niet iedereen het klaarblijkelijk mee eens. In Amsterdam heb je bijvoorbeeld De oeverlanden, een klein gebied dat voor rampetampen gebruikt wordt. Staat netjes aangegeven, heeft verder niemand last van, tenzij je er zelf naar binnen gaat natuurlijk, bijvoorbeeld om elkaar af te trekken de aldaar aanwezige homo's uit te schelden, te bespugen of in elkaar te trappen, zoals steeds meer groepjes jonge jongens blijken te doen. Ja je zou zeggen: ga meiden versieren, kanjers, de wereld ligt aan jullie voeten, maar goed, iedereen doet het op z'n eigen manier.