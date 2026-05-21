Joodse school Cheider wéér dicht na 'onbekende dreiging'
FOTO (ANP): Hee kijk, een patroon
De Joodse school Cheider, bekend van hekken ter beveiliging van Joodse kinderen, van camera's ter beveiliging van Joodse kinderen, van Marechaussee voor de deur ter beveiliging van Joodse kinderen en van politie voor de deur die de schade komt opnemen, uiteindelijk ook ter beveiliging van Joodse kinderen, die school kan vandaag weer geen les aanbieden aan Joodse kinderen omdat er sprake is van een 'onbekende dreiging', zo meldt De Telegraaf. Woensdagavond zou Halsema op bezoek komen om met ouders te praten, maar een 'telefonische melding', de aard daarvan wordt nog onderzocht, gooide roet in het eten. Eerder werd de school al bedreigd door een 31-jarige bedreiger en natuurlijk werd er in maart nog een aanslag op de school gepleegd. En nu blijft Cheider dus weer dicht, in ieder geval ter beveiliging van Joodse kinderen.
Tja
