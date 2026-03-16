Slecht nieuws voor de wethouder die overal binnen de bebouwde kom van Amsterdam een maximumsnelheid van 30 km/u invoerde om het aantal dodelijke verkeersongelukken naar beneden te krijgen: het aantal dodelijke verkeersongelukken is GESTEGEN (meer cijfers hier). In de hoofdstad hangen een miljard borden, hele wegen zijn volgeklad met '30'-belijning, faalprojectjes falen, overal liggen bumperbeukers van drempels en dan heb je ondanks al die prachtige plannen nog 30 overleden mensen. Gelukkig zijn de partijen in Amsterdam even van de (snel)weg gestapt en druk met het bouwen van een nieuwe, frisse coalitie, die dan keihard gas kan geven om met Echte Oplossingen te komen, zoals nog meer borden, meer '30'-belijning op het asfalt, meer knipjes in drukke straten, meer drempels en misschien zelfs meer doden lief zijn voor elkaar. Totdat er straks helemaal geen auto de stad meer in mag natuurlijk.