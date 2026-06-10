Het gaat in de media vooral over hoe lui als Elon Musk (The Times) of 'extreemrechtse figuren, onder wie Tommy Robinson' (DPG) het Noord-Ierse fikkie hebben opgestookt, maar waar de media het óók eens over zouden kunnen hebben is hoe de mensen het spuugzat zijn dat tientallen jaren ongecontroleerde immigratie een asgrauwe deken van onverdraagzaamheid, intolerantie, religieuze waanzin en krankzinnige aanslagen over Europa heeft gelegd. Zijn het niet de Syriërs die de boel hier terroriseren of mensen overhoop steken, is het wel een Soedanees (mét verblijfsvergunning!) die in Noord-Ierland iemand probeert te onthoofden. Een gruwelijke daad waar de NOS toch een dag voor nodig had om het als 'mesaanval' in de boeken te zetten, maar waardoor een deel van de inwoners van Noord-Ierland vannacht de straat op is gegaan omdat ze er wel klaar mee zijn.

Op meerdere plekken in de stad werd het rellen en gingen er vuilnisbakken, auto's, bussen en zelfs huizen in vlammen op. De BBC omschrijft de aftermath hedenochtend als 'apocalyptisch': "The smell of burnt wood and plastic lies thick in the air and people's belongings, turned to ash, lay strewed everywhere. It is apocalyptic." Ook daar, bij monde van de Noord-Ierse justitieminister Naomi Long, vooral geen beschuldigende vinger richting de Soedanees die iemands (ene Stephen Ogilvie) kop van de romp probeerde te scheiden, maar wel een aanklacht tegen de 'far right'. Vreemd genoeg hebben we nog nergens gelezen dat de doorgedraaide Soedanees in Noord-Ierland de schuld is van Andrew Tate of de manosphere, maar daar hebben we mogelijk overheen gelezen.

Gaat ook rond: volslagen krankzinnig beeld van een soort razzia van idioten die van deur tot deur gaan om migranten eruit te schoppen. Meer sfeerbeeld van de chaos en de rellen na de klik, alsook de beelden van de poging tot onthoofding. Want die rauwe werkelijkheid, waar we met (delen van) Europa staan en waar we naartoe gaan, laten ze u bij de NOS dan weer NIET zien.