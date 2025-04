De Syrische stekert Malek Fostok kwam in 2014 naar ons fijne landje en stak als dank in 2018 uit naam van Allah drie mensen neer. 6 april jl. was het weer raak en stak hij een medepatiënt neer in de tbs-kliniek waar hij om goede redenen verbleef. Maar het mooiste moet nog komen want waar dit soort crimineel volk doorgaans wordt uitgezet na dergelijke misdrijven heeft Malek Fostok kennelijk een heel bijzonder islamitisch engeltje op zijn schouder. Hij behield namelijk zijn verblijfsvergunning, zo meldt de Telegraaf. En dat is: ongelofelijk. Hoewel zijn begeleiders nog zo 'dolenthousiast' over waren hem waren in 2023... Echt, wat moet Malek Fostok in Allah's naam doen om dit land UITGEZET te worden?? "Zijn huidige advocaat Job Knoester benadrukt dat het, ook als F. Nederland verlaat, essentieel is dat hij resocialiseert met onder meer verloven. Uit menselijk aspect en voor de veiligheid." Ja Job (bekend van lachen om Johan Derksen), heel leuk allemaal, maar liever DAAR dan HIER dus hè...