Ons TBS-stelsel is het beste TBS-stelsel van de hele wereld en af en toe gaat er iets fout maar dat kan nu eenmaal gebeuren. In Utrecht is een 31-jarige tbs'er op het Jaarbeursplein ontsnapt aan zijn begeleiders. De politie heeft vanmiddag om iets over 12 een lekker vaag berichtje op Burgernet geplaatst, lekker low key, maar blijkt nu met het Fugitive Active Search Team NL op zoek te zijn naar de amokmaker. Dit topic wordt geüpdatetet.