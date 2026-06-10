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Gidi Markuszower eist excuses Jan Paternotte voor uitspraken over veroorzaken oorlogen

Bal, ontmoet kaats

Ja maar je gaat mensen toch niet aanklagen om een uitspraak! Ja maar bij Gidi Markuszower gebeurde dat toch ook! Ja maar toch niet door Jan Paternotte! Ja maar Jan Paternotte noemt Gidi Markuszower wel expliciet! Ja maar het ging toch eigenlijk vooral over Geert Wilders! Ja maar Gidi Markuszower wil ook aandacht! Ja maar als hij de schuld krijgt van de oorlogen in de wereld dan verdient hij ook aandacht! Ja maar dit topic speelt Gidi Markuszower in de kaart! Ja maar je mag helemaal niks meer zeggen in dit land! Ja maar het gaat juist om wat Gidi Markuszower zei! Ja maar Gidi Markuszower heeft dat teruggenomen! Ja maar gaat nou iedereen iedereen aanklagen! Ja maar zullen we een debat hierover doen dan! Ja maar waar ging het nou eigenlijk over! Ja maar over dat migratiepact! Ja maar dat schiet niet op! Ja maar waarom hebben we het daar dan niet over! Ja maar de context! Ja maar kijk dan de complete video!

Tags: gstv, jan paternotte, gidi markuszower, oorlog
@Ronaldo | 10-06-26 | 12:00 | 82 reacties

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