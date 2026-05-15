De geschiedenis herhaalt zich. Eerst als tragedie, vervolgens als een video van Left Laser en aangiftes door onder anderen de bloody oprichter van de Dagelijkse Standaard. Op BlueSky zijn ze al twee dagen helemaal opgewonden over bovenstaand interviewfragmentje van Left Laser met Kamerlid Gidi Markuszower van Groep-Markuszower/DNA/Dinges. Wij geloofden het allemaal wel, je kunt je immers niet tegen alles wat er op het open riool van de social media gebeurt aanbemoeien en hee, 'maximaal geweld gebruiken' is niet de vriendelijkste uitspraak ooit, zeker niet als het gaat om mensen tegen wie al geweld wordt gebruikt. Maar! Dat ging, kijk maar, hij zegt echt wat hij zegt, zie ook zijn eigen toelichting na de breek, om geweld wat door de marechaussee gebruikt zou moeten worden als mensen, die volgens Markuszower ons land niet in mogen, toch ons land in willen komen. En! De ophef is nu doorgesijpeld naar onze rechtsstaat, want opperkneus Joshua Livestro gaat aangifte doen, net als de ophitsers van The Rights Forum. En nou willen we er toch wat over zeggen.

Ten eerste: Livestro meldt dat hij aangifte gaat doen van het strabare feit 'opruiing', artikel 131 in het Wetboek van Strafrecht. Dat hebben we er even bijgepakt. Het gaat om "Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag opruit". Trouwens. HOEZO STAAT DAAR HIJ!?!?! Maar belangrijker: Markuszower ruit niet op tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag, maar juist tot gewelddadig optreden dóór het openbaar gezag. Dat is namelijk zijn taak als politicus, bepalen wanneer het openbaar gezag geweld moet gebruiken. Dat kun je onsmakelijk vinden, of onaardig, maar het gaat wel erg ver om te doen alsof Markuszower mensen oproept zelf tot strafbare feiten over te gaan. The Rights Forum heeft het over aanzetten tot haat, maar als je deze uitspraken (in een confronterend interview, waarin hem er expliciet naar wordt gevraagd) legt naast de uitspraak in de 'minder minder'-zaak, waarin juist ook de context en de planning een grote rol speelde, dan voelt het toch allemaal een stuk gammeler.

Ten tweede: als de uitspraken van Markuszower echt zo gevaarzettend zijn, dan kun je je afvragen waarom Left Laser dit zomaar verspreidt. Dat komt natuurlijk omdat dit helemaal geen oproep tot het gebruiken van geweld door burgers is, maar een politiek standpunt van een politicus, waar Left Laser het pertinent mee oneens is. Prima dat Left Laser dat doet, dat past in een pluriform maatschappelijk debat.

Ten derde: het valt op hoe gretig Jesse Klaver gisteren klaarstond om de uitspraken te veroordelen, en ook Jan Paternotte, van die ene coalitiepartij die juist wel graag samen wil werken met PRO (of PN, of GroenLinks-PvdA, ingewikkeld dit allemaal), sprak er schande van. De minderheidscoalitie is in de Tweede Kamer al eens aan een meerderheid geholpen door DNA, wat de onderhandelingspositie van PRO (en daarmee D66 in de coalitie) verzwakt. Lisa Westerveld zei ook nog eens expliciet bij Pauw & De Wit: "Ik hoop ook dat partijen in de coalitie niet met deze partij gaan samenwerken." Want hee, het is toch altijd lekkerder oprecht verontwaardigd zijn, als die verontwaardiging je strategisch goed uitkomt. Westerveld zei bovendien ook dat ze het goed zou vinden als een rechter naar deze politieke uitspraak van haar politieke tegenstander zou kijken.

Dat mag, het is politiek, strategie hoort erbij, vraag maar aan Geert Wilders, alleen: wat wil PRO nou? Alsnog instappen bij de coalitie, zodat Nederland na een van de meest rechtse verkiezingsuitslagen ooit een van de meest linkse kabinetten ooit krijgt? En dan afwachten wat er gebeurt? Nogmaals: dit mag gewoon, tuurlijk, ga je gang Lisa Westerveld. Maar het probleem, meneer, dat blijft.

UPDATE - Reactie Jetten: "De minister-president gaat in de Kamer in debat met Kamerleden en reageert niet op individuele uitspraken gedaan in de pers. Maar laat helder zijn dat Nederland nooit geweld zal gebruiken tegen mensen die op de vlucht zijn en een veilige haven zoeken. Elke oproep daartoe is verwerpelijk en gaat alle perken te buiten."