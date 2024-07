Snappen ze dat in Jordanië niet? Geert Wilders was de grootste bij de verkiezingen, maar had geen meerderheid, dus moest hij coalitiepartners vinden om een regering te vormen, die wilden wel in een coalitie, maar dan niet met Geert Wilders als premier, en met een extraparlementair kabinet, met allemaal onpartijdige ministers, nou ja één onpartijdige minister, en een kort hoofdlijnenakkoord, nou ja, wel inclusief maatregelen over de BTW op hotelovernachtingen, en nu gaat de minister van Buitenlandse Zaken die op de lijst stond van de partij die een extraparlementair kabinet wilde uitleggen dat Geert Wilders dan misschien wel in het parlement zit, maar niet in het kabinet, en dat de tweet van Wilders dus niet namens het kabinet is, want dat is juist extraparlementair, en het kabinet is juist wel voor een tweestatenoplossing in Israël.

Zeg Abdoellah, hoe schrijf je eigenlijk 'slappe hap' in het Jordanees?