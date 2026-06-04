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Geen man meer op de maan

One small step for Karel Gerlach, but a giant leap for Maankind

Snuiffie van Cokeband is voorlopig de laatste man die met zijn raket op de maan is gekomen. Hij heeft zijn missie stopgezet. Het maakt de weg vrij voor andere dappere asstronauten die naar de maan willen. "Over de redenen en verdere details doen we geen uitspraken", aldus het maanagement. Meerdere mannen hebben interesse getoond in een missie naar de maan. Niet alleen voor een korte wandeling, maar ook om er langer te blijven. Volgens bronnen was Marco Borsato een van de eerste mannen op de maan. Sorry. Doei.

Tags: maan, goldband, karel gerlach
@Mosterd | 04-06-26 | 14:00 | 135 reacties

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