Maan is ongesteld

Het is weer die tijd van de maan

Allemaal ff naar boven turen vanavond want dan ziet u een BLOEDRODE MAAN. En dan niet de zangeres want waar mogen we van Tim Hofman niks over zeggen nee nee een TOTALE MAANSVERDUISTERING. Komt allemaal door de umbra (de aardschaduw, niet te verwarren met de Ummah), die eens in de zoveel tijd de hele maan bedekt waardoor er dus geen zonlicht direct weerkaatst vanaf de maan. Een fascinerend hemelfenomeen en dat allemaal onder perfecte weersomstandigheden: weinig wolken en een temperatuurtje van boven de 20 graden. De eclips zal vanaf ongeveer 20:10 te zien zijn en de maan kleurt dan zo'n 40 minuten volledig rood. Voor wie niet genoeg heeft aan de bloedmaan: ook Saturnus toont zich vanavond. Zet dus de ligstoeltjes klaar, trek een flesje rood open en wend uw blik tot het firmament. KIJKEN DAN.

Tags: maan, maansverduistering, hemellichamen
@Zorro | 07-09-25 | 19:33 | 144 reacties

