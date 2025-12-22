Gaat even helemaal mis in Gelderland, meer specifiek Nunspeet, waar een auto zojuist vol gas is ingereden op deelnemers aan een lichtjesparade, waardoor er nu verschillende gewonde slachtoffers in een weiland liggen. Minstens drie van hen zijn ook nog eens zwaargewond, aldus een ooggetuige tegenover RTL. Volgens de politie aldaar gaat het om een 'ernstig ongeval'. Hele trits aan ambulances, agenten en brandweerwagens aanwezig - snel meer.

Update 19.30 Volgens het lokale sufferdje Nunspeetaanhuis zou het gaan om een autobestuurder die onwel werd. Verdere context ontbreekt vooralsnog en ook dit is op het moment nog onbevestigd.

Update 19.42 Volgens de veiligheidsregio zijn er vijf tot zes gewonden; een ooggetuige verklaarde eerder tegenover RTL dat dit er meer waren.

Update 19.53 "De gemeente Elburg liet rond 19.45 uur weten dat de Lichtjestour is gestopt." Eens met de gemeente Elburg.