Vaste prik op GSHQ: iedere vrijdag raffelen we ons werk af, springen om klokslag 16.55 op de fiets, halen snel de kinderen, douwen een opwarmprutje door die weerloze strotjes, druppelen wat Jack Daniels in de melkfles zodat ze gegarandeerd hun muil houden als we ze even later te vroeg naar bed mieteren, mieteren ze te vroeg naar bed, sprinten naar beneden, grissen de afstandsbediening van het tv-meubel en stemmen af op NPO 1. Het vrouwtje weet dat ze dan een koud biertje moet inschenken en even haar muil moet houden want het is tijd voor CARRIE OP VRIJDAG. In haar clubhuis (??) ontvangt Carrie namelijk uiteenlopende gasten, en eerlijk is eerlijk, dat is natuurlijk een regelrechte verademing, een talkshow met uiteenlopende gasten. Bovendien, en dat is pas echt zalig, is Carrie op Vrijdag een expliciet positief programma, een godsgeschenk voor iedereen die zich ook op de vroege avond al wil laven aan de warme truttigheid van RTL Tonight. In Carrie op Vrijdag gaat het ook nog eens over onderwerpen die ons allemaal raken, inspireren en verbinden, en dat is heel fijn, want er zijn zat talkshows waar het telkens gaat over onderwerpen die ons allemaal raken, of over onderwerpen die ons allemaal inspireren, of over onderwerpen die ons allemaal verbinden, of over onderwerpen die ons allemaal raken en inspireren, of over onderwerpen die ons allemaal raken en verbinden, of over onderwerpen die ons allemaal inspireren en verbinden, maar zelden zie je een programma dat ongegeneerd inzet op onderwerpen die ons allemaal zowel raken, inspireren als verbinden. Terwijl: dat is precies waartoe de NPO ter aarde is, om ons te raken, inspireren en verbinden. Gotspe dus dat juist dit programma nu geschrapt wordt. We stand with Carrie!