BEELD. Erectiepillenboer opgepakt in Amsterdam-Oost, 37.500 stuks in beslag genomen
Stond stijf van de spanning (jaja, we gaan al)
Wij schoten overeind toen we lazen dat een of andere slappe zak in Amsterdam-Oost maar liefst 37.500 erectiepilletjes in een woning had liggen, dienend voor
erecties zijn webshop mikekamagra.nl. Zijn penispillen (kamagra) vielen echter onder de opiumwet en zijn dus illegaal, derhalve kon de 40-jarige Utrechter afgelopen november op een even krachtig als vluchtig bezoek van de politie rekenen. Na de penetratie in de woning vond de politie ook wapens en andere illegale geneesmiddelen die het criminele handwerk gemakkelijker zouden maken. Kun je de pillenboer natuurlijk als een soort weldoener of mannetje van plezier met bijpassende wapens afschilderen, de politie ziet hem in ieder geval als impotent ondernemer en onderdeel van een breder crimineel samenwerkingsverband. Belangrijke info voor klanten: "Het volledige klantenbestand van de webshop is in handen van het rechercheteam. Alle klanten zullen worden geïnformeerd dat recent geplaatste bestellingen niet meer geleverd worden. Door inzicht in alle orders zijn ook grote afnemers in kaart gebracht. Omdat gegevens van deze afnemers bekend zijn, worden verdere aanhoudingen niet uitgesloten." En zo wordt de kerst voor behoorlijk wat mannen (en vrouwen natuurlijk) toch nog een stukje eenzamer en onplezieriger.
