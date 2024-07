Toeristen blijkbaar vogelvrij want je mag niet eens meer inbreken in actief ruimtelanceringscomplex Bajkonoer, in niet-achterlijke, legitieme talen correct geschreven als Baikonur. Volgens Russischtalig Telegramkanaal SHOT betreft het Nederlanders "Martin N.V. (25) en Ooms S.N. (29)" en Belg "Holben L.D. (26)". Baikonur is qua oppervlakte het grootste ruimtelanceringscomplex ter wereld, staat onder Russisch beheer maar wordt regelmatig en recent nog gebruikt voor zelfs bemande NASA-lanceringen.

Het gearresteerde Nederlandse tweetal zegt tegen De Telegraaf dat berichten van lokale media over een verdenking van spionage onjuist zijn en dat ze daar waren voor "Het maken van een documentaire over de ruimteveer Boeran en het Sovjet-ruimteprogramma, om uitgezonden te worden op het YouTube kanaal van Bros of Decay." Kortom, een docu zoals de onderstaande.

Ook zeggen ze: "De rechtbank besloot ons 24 uur vast te houden, wat ongehoord is voor dit vergrijp. Normaliter wordt er een geldboete tussen de 50 tot 80 euro opgelegd.” De mannen werden naar een Russische gevangenis gebracht: „De bewakers hielden ons voor de laatste uurtjes compleet apart van andere gedetineerde en ze vonden het hele voorval eigenlijk wel grappig.” De bewakers zouden zelfs trots zijn geweest. „Om mensen te zien die de historie wilden vastleggen in plaats van sensatie zochten”, aldus de Nederlander. „Ze waren zo blij dat ze ons zelfs op een tour van de shuttles op de begane grond meenamen._”

Dit loopt wel los, en mooi verhaal op partijtjes.