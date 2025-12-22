De Europese Unie, bekend van de menselijke maat en het beste met u voor hebben, heeft weer eens het beste met u voor. De bovenstaande systeemjolijt lijkt overigens een verwijzing naar een element van de "You can run but you can't hide" Digital Services Act om "democratie, volksgezondheid en kinderen tegen desinformatie te beschermen". Maar weet je wat het is met algoritmes? Dit: