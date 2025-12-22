Europese Commissie heeft kerstwens
ho ho ho
Santa can keep the toys…— European Commission (@EU_Commission) December 22, 2025
What we really want for Christmas: people before algorithms. pic.twitter.com/1SiFRrRWDZ
De Europese Unie, bekend van de menselijke maat en het beste met u voor hebben, heeft weer eens het beste met u voor. De bovenstaande systeemjolijt lijkt overigens een verwijzing naar een element van de "You can run but you can't hide" Digital Services Act om "democratie, volksgezondheid en kinderen tegen desinformatie te beschermen". Maar weet je wat het is met algoritmes? Dit:
Tags: Europese Commissie, algoritme, kerstwens
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
@Ronaldo | 25-11-20 | 12:05 | 0 reacties
U wilt deze foto van Roué Verveer gebruiken in uw Facebookadvertentie. MAG DAT?
Ingezonden door onze Surinaamse vrienden van SU Magazine