Digital Services Act geactiveerd, al valt er in dit geval niet helemaal niets voor te zeggen. Tegelijkertijd hadden Twitter en Elon na aanhoudende ophef vanaf 4 januari al vrij doortastend ingebonden, waardoor het de vraag is wat de inzet van de Europese Commissie met dit onderzoek nu eigenlijk is. Het Duitse Financieel Dagblad Handelsblatt heeft de scoop en schrijft: "Daartoe opent de Commissie een aanvullende procedure op grond van de Digital Services Act (DSA). Onder dreiging van een verbod wil zij Musks bedrijf xAI dwingen de functie in Europa te verwijderen waarmee gebruikers geseksualiseerde afbeeldingen en video's van echte mensen kunnen maken. Een hoge EU-functionaris sprak maandag over "overduidelijk illegale inhoud". EU-commissaris voor Technologie Henna Virkkunen zei maandag: "Seksuele deepfakes van vrouwen en kinderen zonder toestemming zijn een gewelddadige, onaanvaardbare vorm van vernedering."

Daarover schreef Twitter op 4 januari al: "We take action against illegal content on X, including Child Sexual Abuse Material (CSAM), by removing it, permanently suspending accounts, and working with local governments and law enforcement as necessary. Anyone using or prompting Grok to make illegal content will suffer the same consequences as if they upload illegal content. For more information on our policies, please refer to our help pages for our full X Rules and range of enforcement options." Maar dat is volgens de Europese Commissie ontoereikend: "Volgens de Europese Commissie gaan deze maatregelen niet ver genoeg. Aanvankelijk kondigde Musks bedrijf aan dat alleen betalende abonnees de functie konden gebruiken. XAI heeft sindsdien technologische beperkingen ingevoerd om de seksualisering van afbeeldingen van kinderen te voorkomen. Afbeeldingen van volwassenen kunnen echter nog steeds seksueel gemanipuleerd worden zonder hun toestemming."

Het lijkt er dus op dat 'het' nog steeds kan bij volwassenen, en ook dat acht de EU ontoelaatbaar. Maar, zoals bijna altijd, speelt er tegelijk ook meer: "Bovendien breidt de Europese Commissie een lopend onderzoek naar het aanbevelingssysteem van X uit. Ambtenaren van de Commissie vermoeden dat Musk het algoritme manipuleert om bepaalde meningen selectief te versterken en andere inhoud te onderdrukken." En da's een heel ander verhaal.

De OF-dames spelen er overigens slim op in, en wel met posts waarin zij al in bikini verkeren, dus niet in bikini gezet hoeven te worden - meer na de breek ondoenlijke smeerbeer. Al hun posts waar ze zelf aan Grok vragen om gebikini't te worden zijn overigens (bijna) allemaal verwijderd (hoorden we!). Dus Twitter maakt er degelijk werk van.