Je hebt algoritmes die ervoor zorgen dat je de hele tijd plaatjes van zwoel kijkende dames met enorme jetsers in je tijdlijn krijgt. En je hebt algoritmes die ervoor zorgen dat de mensen die bij de reclassering werken een goede inschatting kunnen maken van het recidiverisico van veroordeelde misdadigers. Met die eerste soort kun je eenzame mensen door een moeilijke tijd heen helpen, die tweede soort is vrij cruciaal voor adviezen waarop rechters straffen baseren. Fijn om te weten dat het met die tweede in Nederland al sinds 2018 FOUT GAAT. Maar dan ook echt fout. "De formules die gebruikt worden voor de inschatting van recidive bij gedetineerden en niet-gedetineerden zijn met elkaar verwisseld. Hierdoor wordt de kans op recidive bij niet-gedetineerden hoger ingeschat, en bij gedetineerden juist lager".

Daarnaast wordt drugsmisbruik te weinig meegerekend, wat uiteindelijk resulteert in een hele hoop verkeerde inschattingen. De fouten zijn, surprise surprise, niet in uw voordeel: in de meeste gevallen dat het misgaat wordt het risico TE LAAG ingeschat. Maar hee, de reclassering heeft het gebruik van het algoritme nu op pauze gezet en benadrukt dat het uiteindelijke advies altijd door een "professional" wordt gegeven. Maar NIEMAND van de "professionals" bij de reclassering heeft kennelijk de afgelopen ZEVEN JAAR gevraagd of dat eigenlijk wel klopte, dat er de hele tijd van die lage adviezen uit de computer kwamen rollen, terwijl het algoritme VIERENVEERTIGDUIZEND KEER PER JAAR WORDT GEBRUIKT. Hoe kan het toch dat een totale gek als Hamzah L. gewoon vrij rond kon lopen in dit land met zulke kundige professionals. Raar hè?