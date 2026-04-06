LIVE! Bemanning Artemis II knalt om de maan heen, verliest 40 minuten contact

Daar gaan ze, onze Sterrenzeilers

We moeten terug en daar voorbij (ontologisch juist categorisch imperatief)

Hier zag u vanmiddag de videoprofielen van de Vier Vaandeldragers. En nu is het lock-in tijd. Het corveerooster is als volgt: 

- Om 19:56 verbreekt de bemanning het record van mensen op grootste afstand van de aarde, hiervoor gehouden door de bemanning van Apollo 13. 
Update: GEHAALD
- Om 20:45 begint de "maanobservatie-periode". 
Update: nu leveraged turbo long op Nutella want er zweefde zojuist een hele pot door het beeld.
- Rond 00:47 verliest de bemanning alle communicatie met Houston omdat ze achter the dark side of the moon verdwijnen.
- Om 01:02 is de bemanning van de gehele vlucht het allerdichtst bij de maan, wat nog steeds een afstand van 6.513 km is.
- Om 01:05 bereikt de bemanning de grootste astand tot de aarde van de hele vlucht. 

En daarna maar hopen dat ze de goede afslag nemen! Behouden vaart, ditmaal niet op eigen kompas.

Een lach en een traan

NUTELLAPOT

We MOETEN terug en daarvoorbij, de rest is ruis

Tweetend de maan om!

Tags: Artemis II, maan, contact
@Spartacus | 06-04-26 | 19:33 | 272 reacties

