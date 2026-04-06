LIVE! Bemanning Artemis II knalt om de maan heen, verliest 40 minuten contact
Daar gaan ze, onze Sterrenzeilers
We moeten terug en daar voorbij (ontologisch juist categorisch imperatief)
Hier zag u vanmiddag de videoprofielen van de Vier Vaandeldragers. En nu is het lock-in tijd. Het corveerooster is als volgt:
- Om 19:56 verbreekt de bemanning het record van mensen op grootste afstand van de aarde, hiervoor gehouden door de bemanning van Apollo 13.
Update: GEHAALD
- Om 20:45 begint de "maanobservatie-periode".
Update: nu leveraged turbo long op Nutella want er zweefde zojuist een hele pot door het beeld.
- Rond 00:47 verliest de bemanning alle communicatie met Houston omdat ze achter the dark side of the moon verdwijnen.
- Om 01:02 is de bemanning van de gehele vlucht het allerdichtst bij de maan, wat nog steeds een afstand van 6.513 km is.
- Om 01:05 bereikt de bemanning de grootste astand tot de aarde van de hele vlucht.
En daarna maar hopen dat ze de goede afslag nemen! Behouden vaart, ditmaal niet op eigen kompas.
Een lach en een traan
The Artemis II crew named a lunar crater after Commander Reid Wiseman's late wife, Carroll. What a beautiful and touching moment.— Jenny Hautmann (@JennyHPhoto) April 6, 2026
I'm not crying, you're crying 🤧 pic.twitter.com/3D1qgxK0jB
NUTELLAPOT
Шансы того, что рандомная банка с нутеллой появится в кадре в 402 тысячах км от Земли крайне малы, но никогда не равны нулю. pic.twitter.com/PtScoVehW5— Кукуруза как у томакруза 🌽 (@KYKYPY3A_B) April 6, 2026
We MOETEN terug en daarvoorbij, de rest is ruis
Apollo 15 Lunar Rover Footage Upscaled and Interpolated to 60 FPS - Full video in comments— Mike Constantine (@Moonpans) April 5, 2026
Incredible footage from onboard the Apollo 15 Lunar Rover captured by Jim Irwin using the 16mm DAC camera.
This footage has been upscaled and Interpolated to 60 FPS and synchronised to… pic.twitter.com/1Uet8owCUQ
Tweetend de maan om!
All I feel is gratitude for this experience. https://t.co/47epB947bF— Reid Wiseman (@astro_reid) April 6, 2026
Reaguursels
