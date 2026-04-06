Hier zag u vanmiddag de videoprofielen van de Vier Vaandeldragers. En nu is het lock-in tijd. Het corveerooster is als volgt:

- Om 19:56 verbreekt de bemanning het record van mensen op grootste afstand van de aarde, hiervoor gehouden door de bemanning van Apollo 13.

Update: GEHAALD

- Om 20:45 begint de "maanobservatie-periode".

Update: nu leveraged turbo long op Nutella want er zweefde zojuist een hele pot door het beeld.

- Rond 00:47 verliest de bemanning alle communicatie met Houston omdat ze achter the dark side of the moon verdwijnen.

- Om 01:02 is de bemanning van de gehele vlucht het allerdichtst bij de maan, wat nog steeds een afstand van 6.513 km is.

- Om 01:05 bereikt de bemanning de grootste astand tot de aarde van de hele vlucht.

En daarna maar hopen dat ze de goede afslag nemen! Behouden vaart, ditmaal niet op eigen kompas.