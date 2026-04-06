Artemis onderweg, baan om maan start vanavond rond 21:00, dus hier hun vier videoprofielen
Vanavond begint 't, dus als voorpret even de vier heerlijke profielen van vier heerlijke sterrenzeilers
Did you know “astronaut” is Greek for “star sailor”— Natism (@his4Everz) April 2, 2026
Ancient Greek: ástron, meaning "star,"
and nautes, meaning "sailor"
Wees nou wel: astronaut is het hoogst haalbare ambt, enkel weggelegd voor de maximale mens. Piloten, wetenschappers en ontdekkingsreizigers in een, op elke denkbare manier binnenstebuiten doorgelicht op karakterologische en lichamelijke excellentie. Vanavond rond 21:00 knallen ze om de maan en rond 01:45 verliezen ze zelfs even 40 minuten contact met Houston. Maar goed, eerst even voorpret me de onderstaande profielen van onze Vaandeldragers.
Naschrift 12:43 - Hey, ook Netflix livestreamt de baan om de maan vanavond.
Naschrift 12:45 - De bemanning breekt vanavond ook het record van 'mensen op grootste afstand ooit van de aarde', verder nog dan de Apollo-bemanningen.
Commandant Reid Wiseman
Piloot Victor Glover
Mission Specialist Christina Koch
Mission Specialist Jeremy Hansen
"We're wasting all this energy, time, technology and thought going somewhere where there's nothing alive."— Sky News (@SkyNews) April 3, 2026
Guardian columnist Zoe Williams criticises the Artemis II moon mission in a discussion w/ @NathanOgunniyi and @SkyGillian on The Wrap.https://t.co/PAiZ4D1jU3 📺 Sky 501 pic.twitter.com/dZZtzdOfhz
