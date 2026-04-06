Artemis onderweg, baan om maan start vanavond rond 21:00, dus hier hun vier videoprofielen

Vanavond begint 't, dus als voorpret even de vier heerlijke profielen van vier heerlijke sterrenzeilers

Wees nou wel: astronaut is het hoogst haalbare ambt, enkel weggelegd voor de maximale mens. Piloten, wetenschappers en ontdekkingsreizigers in een, op elke denkbare manier binnenstebuiten doorgelicht op karakterologische en lichamelijke excellentie. Vanavond rond 21:00 knallen ze om de maan en rond 01:45 verliezen ze zelfs even 40 minuten contact met Houston. Maar goed, eerst even voorpret me de onderstaande profielen van onze Vaandeldragers.

Naschrift 12:43 - Hey, ook Netflix livestreamt de baan om de maan vanavond.
Naschrift 12:45 - De bemanning breekt vanavond ook het record van 'mensen op grootste afstand ooit van de aarde', verder nog dan de Apollo-bemanningen.

Het bestaan is een sitcom

Commandant Reid Wiseman

Piloot Victor Glover

Mission Specialist Christina Koch

Mission Specialist Jeremy Hansen

Greatest to ever do it

MUIL HOUWE

Livestream (afbdeeling is visualiatie)

Tags: Artemis II, astronauten, maan
@Spartacus | 06-04-26 | 12:30 | 66 reacties

Dit wil je ook lezen

