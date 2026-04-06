Wees nou wel: astronaut is het hoogst haalbare ambt, enkel weggelegd voor de maximale mens. Piloten, wetenschappers en ontdekkingsreizigers in een, op elke denkbare manier binnenstebuiten doorgelicht op karakterologische en lichamelijke excellentie. Vanavond rond 21:00 knallen ze om de maan en rond 01:45 verliezen ze zelfs even 40 minuten contact met Houston. Maar goed, eerst even voorpret me de onderstaande profielen van onze Vaandeldragers.

Naschrift 12:43 - Hey, ook Netflix livestreamt de baan om de maan vanavond.

Naschrift 12:45 - De bemanning breekt vanavond ook het record van 'mensen op grootste afstand ooit van de aarde', verder nog dan de Apollo-bemanningen.