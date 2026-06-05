Het COA, een organisatie met gigantische problemen temidden van een nationale crisis maar ook een die: schijt heeft aan alles. In Harderwijk heeft het COA bijvoorbeeld een GIGANTISCH opvangcomplex, bekend van steekpartijen en drugsoverlast, waarvoor in 2016 een vergunning werd bemachtigd met een maximale looptijd van 10 jaar. Die 10 jaar zijn nu verstreken, maar ondanks dat het COA die deadline al jaren had kunnen zien aankomen, zit het azc nog bommetjevol met ruim ACHTHONDERD asielzoekers. De gemeente besluit nu over te gaan tot een populaire oplossing: een nieuwe deadline over 3 maanden en na die tijd een dwangsom van 91.000 euro voor het COA, oplopend tot 8.190.000 euro. Klinkt leuk en lekker daadkrachtig, hoewel het natuurlijk UW GELD is waarmee een potje vestzak-broekzak wordt gespeeld, maar het gaat voor geen ene hoerenmeter werken. De zakken van het COA zijn ontiegelijk diep (ahem, vorig jaar 79 miljoen uitgekeerd alleen al aan wachtende asielzoekers), gemeenten in de rest van het land schieten niet te hulp omdat ook hun inwoners er klaar mee zijn en dus hebben de dwangsommen ook al niet gewerkt in Ter Apel, Hardenberg, Epe en wellicht binnenkort Almelo. In Noord Nederland opent ondertussen elke avond ergens een sporthal zijn deuren als noodopvang omdat het anders in Ter Apel te onveilig wordt, terwijl er wekelijks weer honderden nieuwelingen aankloppen. Giet tijdens een aardbeving van 9.0 op de Schaal van Richter benzine over je lijf, steek jezelf in de fik, hak je beide armen af en probeer dan een omelet te bakken. Dan is je situatie nog altijd leuker en tevens makkelijker te overzien dan die van onze asielketen. Dus nee, dat azc in Harderwijk gaat niet binnen 3 maanden sluiten. Die boete gaat ophopen tot in de miljoenen, dat is voor het COA een formaliteitje en waarschijnlijk al lang ingecalculeerd. Harderwijk, waar ooit alleen dolfijnen en Volkert welkom waren, is nog lang niet van de problemen af.