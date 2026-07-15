Syrische asielzoeker mishandelt vrouwen in Harderwijk, is niet langer welkom in Harderwijk
Stuur 'm naar een andere plek in Nederland, wat kan het schelen
Kijk zo werken OPLOSSINGEN in Nederland. Een negentienjarige Syriër mishandelt drie personen, onder wie twee vrouwen, in Harderwijk. Knakker zit in het azc Harderwijk dat al dicht had moeten zijn maar niet dicht kan, omdat de VVD de poort van Pamperpark Nederland wagenwijd open laat staan. De gemeente heeft nu kei-hard ingegrepen tegen die agressyriër: meneer heeft een 'locatieverbod' gekregen. "Hij is niet meer welkom in het azc in Harderwijk." Zo zijn ze in Harderwijk mooi van 'm af en hebben ze elders in Nederland last van deze lul. Wij stempelen 'm af: PROBLEM SOLVED!
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