Verhitte kwestie in de raad in Alkmaar, waar er vanavond een spoeddebat is over een nogal opvallende rechtszaak. De heer T.N. (staat vermoedelijk niet voor Terugkeer Nu, red.), die verblijft op het lokale azc, maar waarvan niet duidelijk is waar hij precies vandaan komt, al zal het niet de Beemster zijn, weet u wel, wordt er door het OM van verdacht een 13-jarig meisje te hebben verkracht. "„Een zeer ernstig zedenfeit”, aldus de officier van justitie in de krant NHD. „Een kwetsbaar meisje, dat in een lastige periode van haar leven zat. Het liep niet lekker op school en thuis. Ze was weggelopen en op zoek naar een slaapplek, kon nergens naartoe. Ze kwam in contact met de verdachte, die er geen enkele moeite mee had om haar te verkrachten.’’" En omdat T.N. aan de rechtbank wilde laten zien dat hij de kwaadste niet is, betuigde hij spijt en deed een nogal Indecent Proposal. "Als ik het goed kan maken, wil ik dat doen. Ik wil wel met haar trouwen". Geen idee welk hoofdstuk 'een correcte proceshouding' in de inburgeringscursus is, maar dit zal niet een van de vier tips zijn. Maar goed, in Alkmaar zijn ze vooral boos dat ze over deze zaak in het NHD moesten lezen in plaats van dat ze door de burgemeester geïnformeerd werden over deze ernstige aantasting van de veiligheid in de buurt. Debat is vanavond, uitspraak 7 juli.