Niet meer te vinden op het normale internet, wel via het web-archief: de kandidatenpagina van Dominick Brouwer, nummer 8 van FvD Enschede bij de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen maart (63 voorkeursstemmen, niet verkozen). Meneer Brouwer is weer in het nieuws omdat hij zich gisteren moest melden bij de rechtbank omdat hij zich niet aan de voorwaarden van zijn veroordeling heeft gehouden, zo ontdekte RTV Oost. Op de pagina schrijft Brouwer onder meer: "Te vaak worden besluiten genomen zonder dat mensen zich echt gehoord voelen. Dat moet anders. Voor mij begint dat bij openheid en transparantie." Zelf was hij echter niet open en transparant over zijn veroordeling. Ook niet bij zijn eigen partij.

"Fractievoorzitter Andreas Bakir van FvD Enschede reageert totaal uit het lood geslagen: "Wat? Nee, uiteraard was dit niet bij ons bekend, anders was hij nooit op onze kandidatenlijst gekomen. En we hebben nog wel alle kandidaten vooraf uitgebreid gescreend. Hoe kunnen we dit over het hoofd hebben gezien?" Als Bakir hoort dat vonnissen van de kinderrechter weliswaar openbaar zijn, maar niet zomaar te vinden zijn, is hij enigszins gerustgesteld. "We hebben écht wel ons huiswerk gedaan." De aspirant-politicus heeft zich na de voor hem mislukte verkiezingen teruggetrokken en is voor zover bekend niet meer actief in de politiek. Voor hem is binnen FvD Enschede in ieder geval geen plek meer. "Mijn maag draait hiervan om", zegt een geschokte Bakir."

Je zou haast zeggen: hadden we in Nederland maar echt openbare en transparante rechtspraak, dan had Andreas Bakir kunnen weten dat deze uitspraak van de rechtbank Overijssel dus over Dominick Brouwer gaat. Een paar stukken uit de uitspraak zetten we na de breek (inderdaad voor de sterke maag), maar Dominick Brouwer is echt een totaal zieke gek die zelfs na een eerder veroordeling voor verkrachting doorging met het verkrachten en chanteren van minderjarige meisjes. Hij werd veroordeeld voor verkrachting en het maken van kinderporno en kreeg daarvoor slechts 12 maanden cel en een voorwaardelijke PIJ-maatregel voor de verkrachting van drie minderjarige meisjes, omdat hij op het moment dat hij de misdaden pleegde minderjarig was en verminderd toerekeningsvatbaar ("een vertraagde sociaal-emotioneel ontwikkeling", zeg dat hee).

De rechtbank schrijft over Brouwer: "Illustrerend is de datum van het eerste bewezen verklaarde feit: 1 februari 2022 was twee dagen voor de uitspraak in een zedenzaak waarvoor verdachte zich anderhalve week eerder moest verantwoorden. Ter terechtzitting deed verdachte die zaak af als ‘dat gezeik met mevrouw [naam 3] ’. Dit bagatelliserende en ontkennende gedrag spreidde verdachte ook ter terechtzitting van 29 januari 2024 tentoon, door de toestand van hem en het slachtoffer van het bewezen verklaarde feit 1 “een gevalletje drank en drugs” te noemen. Door zijn ontkennende en egocentrische houding gaat verdachte iedere verantwoordelijkheid voor zijn daden uit de weg."

Brouwer pleitte afgelopen verkiezingen nog voor "zorgen dat vrouwen ’s avonds veilig over straat kunnen zonder een onveilig gevoel te hebben" en "Kinderen horen buiten te spelen, te sporten en zich vrij te ontwikkelen in een veilige omgeving." Daar zijn wij het volledig mee eens. Laten we beginnen met het langdurig opsluiten van types als Dominick Brouwer, die het zelf kennelijk drukker heeft met zijn DJ-carrière.