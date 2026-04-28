Georgische zwerver klimt via raam woning in en verkracht gehandicapte vrouw urenlang, krijgt 6 jaar cel

Straf lager dan geëist

Totale horrorzaak in Groningen. Daar besloot een illegaal door Nederland zwervende Georgiër (31), die naar eigen zeggen hier is om te werken, op 29 mei vorig jaar om in een steeg in de binnenstad door een openstaand raam van een studio te klimmen. Daar trof hij de licht verstandelijk beperkte en invalide bewoonster, die hij vervolgens urenlang op verschillende plekken in de woning verkrachtte. Bij elke vorm van protest werd de vrouw geslagen. Als laatst mogelijke redmiddel is de vrouw dan maar gaan gillen en toen omstanders dat gegil vernamen werd direct de politie ingeschakeld. De politie arriveerde maar hoorde niks en besloot daarop WEER TE VERTREKKEN. "Met geweld verkracht hij haar meerdere keren.  Hij heeft haar aan haar hoofd en haren getrokken, tegen de muur geduwd, haar kleding gescheurd en houdt haar tegen als zij probeert via het raam te ontkomen." De brute verkrachting ging uiteindelijk door totdat de man in slaap viel en de vrouw wist te ontkomen. Het goede nieuws in dezen is dat het Georgische BEEST vandaag is veroordeeld, en wel tot, houd u vast, ZES JAAR cel. Een jaartje minder dan de eis. De verwachting is dat hij daarna wordt uitgezet naar Georgië. Exact, de verwachting.

Tags: georgie, verkrachting, groningen
@Zorro | 28-04-26 | 20:00 | 196 reacties

Dit wil je ook lezen

LIVE. Het hoger beroep van verkrachter Ali B.

Geen probleem, Ali B brengt leipe mocro flavour

[LIVEBLOG AANVALLEN OP TEL AVIV HIERRR]

@Mosterd | 24-03-26 | 09:00 | 250 reacties

