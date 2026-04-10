20-jarige Pool verkracht pubermeisje op schoolplein Alphen aan den Rijn, dreigt haar te vermoorden als hij zijn gang niet mag gaan
Slachtoffer was 15 en nog maagd
Een of andere Rafal O. zou eerder al een vrouw verkracht hebben op een hotelkamer in Leiden, nadat hij eerst de hele dag drugs met haar had gebruikt. De vrouw gaf aan geen seks te willen, maar desalniettemin zou hij haar hebben ontkleed en gepenetreerd. Voor deze zaak werd de 20-jarige Pool vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.
Een poos later zag een wijkagent hem "ongemakkelijk" zoenen met een 15-jarig meisje op een schoolplein, waarna hij erop afstapte om te vragen wat er aan de hand was. Omdat er een onduidelijk verhaal volgde, vertrok hij vervolgens weer, maar kort daarna sprak een hangjongere hem aan en vertelde wat er gebeurd was. Eenmaal op het politiebureau vertelde het meisje dat ze zojuist ontmaagd was, dat ze doodsbang was voor de Poolse man, die dreigde haar 'te slopen' en haar zou 'doodmaken als hij niet mocht neuken'. Hij sloeg het verkrachtte meisje op in zijn telefoon als 'Just another hole'. Rafal gaat vier jaar de bak in en eerlijk gezegd lijkt ons dat niet per se lang.
