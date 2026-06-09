Sad. "Vlaams" "tijdschrift" "Knack" "snapt" "grap" "filosoof" "Maarten Boudry" "niet"
De grappenpolitie geeft iedereen een gele kaart of hoe werkt dit
Wij vinden Vlaamse mediatrol Maarten Boudry een mooie kerel maar hij heeft een beetje hetzelfde gevoel voor humor als kinderen die met een spijkerpistool zwanen te lijf gaan: de enige die daar echt om kunnen lachen zijn je ideologische medestanders. Enniehoe, vanochtend stond er een of ander matig stuk in de Knack waarin Boudry en Ruud Koopmans (vzmh) werden aangevallen door UGent-wetenschapper An van Raemdonck en toen stuurde Boudry een tweetje waarin hij net deed alsof hij die brief zelf had geschreven. Een soort hoax van een hoax dus, een meta-hoax van Maarten de Hoaxmeister. Desalniettemin trapten de ideologisch verdwaasde redactie van PAL en minister (!) Theo Francken met boter en suiker in deze Belgenmop. Hihihi. Hahaha. Maar nu is het alsnog een topic want de reactie van Knack is nog humorlozer dan de oorspronkelijke tweet van Boudry, wat de hele affaire opeens weer grappig maakt. Nou ja, grappig, in ieder geval grappiger dan het mishandelen van zwanen.
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