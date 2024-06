...die alleen maar zuur kunnen gniffelen om de kapsels van Trump, Wilders en Javier Milei

door Arthur van Amerongen

Ik keek van de week naar de documentaire Dancing for the Devil op Netflix en het viel mij voor de zoveelste keer op dat het gros van de Amerikaanse vrouwen zaaddodende stemmetjes heeft. Daarom zet ik altijd het geluid uit als ik naar porno uit de Verenigde Staten kijk. Bij Duitse porno laat ik het geluid aan, want de actrices in die rolprenten produceren lekker-zware Teutoonse geluidjes. Ik dacht altijd dat het een genetische kwestie was, die enge cartoonstemmetjes van Amerikaanse vrouwen, maar het blijkt te zijn aangeleerd, zo bleek uit een diepgravend onderzoekje dat ik uitvoerde met behulp van Google en Twieps.

Ik keek naar een documentaire uit de VS en bijna alle vrouwen hadden weer die kinderachtige totaal aseksuele stemmetjes met een crackle, een kraakje. Toch maar eens gaan googlen. Het blijkt om het fenomeen vocal fry te gaan. https://t.co/mFUZxf1Fxo — Arthur van Amerongen (@DonArturito) June 4, 2024

Op Quora vond ik een aantal interessante hypotheses en in mijn lievelingswoordenboek vond ik het fenomeen Vocal Fry. 1. When one draws out a word, usually in a deep, croaking, voice. 2. Is the lowest vocal register and is produced through a loose glottal closure which will permit air to bubble through slowly with a popping or rattling sound of a very low frequency. 3. How the Kardashians speak. En dan is er nog uptalking: A way of speaking that puts an upward inflection on the last word of a statement that makes it sound like a question when it's not. (Common among teens and surfers.) Dit filmpje is een schitterend voorbeeld van vocal fry en uptalking!

De onvergetelijke Frank Zappa maakt die rare piepstemmetjes al belachelijk in het heerlijke Valley Girl. Zappa is een van mijn grote helden en hij hoort in het Pantheon van de Beste Musici Aller Tijden. Het zal me echter niks verbazen als hij eerdaags postuum wordt gecanceld vanwege queerfobie, misogynie, judeofobie, personen-van-kleurfobie en katholiekenfobie. Het zou de Umwertung aller Werte zijn: een van de meest progressieve kunstenaars van de vorige eeuw gedegradeerd tot een male, racist, chauvinist, queerfobic, xenophobic pig. Ik voel veel verwantschap met Zappa, want ook ik ben afgeserveerd door de juffies van de linkse kerk. Uiteraard in het Engels, de voertaal van woke Nederland: To study the dynamics in the alleged ‘crisis of masculinity’ through a case-study, this contribution makes a posture analysis of columnist Arthur van Amerongen. By exploring his posture and the field that speaks from it, it becomes clear how mechanisms such as sexual nationalism, masculinnocence, and recurring anti-feminism tropes give shape to masculinity. Van Amerongen performs a victimized hegemonic white masculinity: he embodies the type of dominant masculinity, but claims to have lost the hegemonic position in the gender hierarchy. Coming from a heteronormative, phallogocentric worldview, he portrays a domination over white masculinity by third wave feminism that favours potentially dangerous cultural and religious diversity. When speaking of topics regarding boundaries, sex, gender, or other ethnicities, his posture is repeatedly ambiguous. This use of detours to attain masculinity underscores the professed shift in the gender hegemony. Ik vind mijzelf bijzonder geestig (Andrew Tate met humor), maar dat onbetwistbare feit vind ik nergens terug in het proefschrift van Emma Gosses, die er uitziet als Sunny Bergman maar dan dertig jaar jonger en zonder de desastreuze gevolgen van decennia lang cocaïnegebruik. Ronaldo schreef deze week een geestig stukje over flapdrol Jarl van der Ploeg, cursiefjeskrabbelaar bij de Volkskrant. Hij is een kloon van Rutger Bregman, Julien Althuisius en Jens van Trigt, met dezelfde zuurkoolbaard en dezelfde gemene kaalheid, al moet ik zeggen dat Van Trigt nog iets mannelijks heeft: denk aan een Oostduitse verdedigster, vroege jaren zeventig (Frauenfußball, 1. FC Lokomotive Leipzig). Ik heb Jarl van der Ploeg nog nooit op een grapje betrapt. Het enige grappige aan Jarl is zijn voornaam, die rijmt op tarrel. Hij en al die andere eunuchen doen vreselijk hun best om in de harem van de woke wijffies te mogen vertoeven en specialiseren zich daarom in “humor” die door die wijffies wordt gewaardeerd. Ik heb daar al eens over getwiet:

Waar haalt de NPO al deze flauwe dozen toch vandaan? Honderden zijn het er, allemaal een identieke rotstem, een zure bakkes en totaal niet grappig, en thuis een vlassige, vroeg kalende ongewervelde met een hipster zuurkoolsikje https://t.co/CEQRFivGnz — Arthur van Amerongen (@DonArturito) January 4, 2024