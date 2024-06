Van der Ploeg besteedt de rest van zijn column aan een niet echt treffende vergelijking met meeuwen, en aan pensioenfondsen. Hij suggereert dat het veelbesproken aanbod om te investeren in de energietransitie (al dan niet in ruil voor het met rust laten van het nieuwe pensioenstelsel) is afgeschoten nu de Kamer een motie van Thierry Aartsen tegen 'activistisch beleggen' heeft aangenomen. Wij hebben er even NUL artikelen in de Volkskrant op nageslagen, en een stuk of 5 in het FD, maar echt nergens wordt aangehaald dat die investering nu niet doorgaat. Bovendien hebben de formerende partijen juist nog helemaal niks over pensioenen afgesproken.