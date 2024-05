Opvallende omissie in het pensioenakkoord: de pensioenen. De T. heeft gehoord hoe het komt dat er geen hoop, geen lef en geen trots over de pensioenpot à 1800 miljard euro in het akkoord staat: ze zijn er nog niet uit. "De formerende partijen lagen zover uit elkaar op het pensioendossier, dat ze uiteindelijk besloten hebben om er niks over op te schrijven in hun hoofdlijnenakkoord. Wat die afwezigheid betekent voor de toekomst van het nieuwe pensioenstelsel, daar denken de partijen óók anders over." Dat betekent dat de BOM die volgens "ingewijden" onder de onderhandelingen lag, nog niet is afgegaan. Maar het betekent ook dat hij nog niet is ontmanteld. Dat wordt nog gezellig de komende weken.