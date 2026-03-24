Twee vingers in de vagina lucht come on come on voor het hoger beroep van Ali Bouali, die eigenlijk Ali B. heet. In juli 2024 kreeg de botergeile knuffelmarokkaan 2 jaar gevangenisstraf opgelegd wegens verkrachting en poging tot verkrachting. Zowel Ali als het OM ging in hoger beroep: Ali omdat hij meent dat hij een onschuldige verkrachter is, het OM wil Ali alsnog veroordeeld krijgen voor twee andere aanrandingen en het TROS-bepotelen van Ellen ten Damme. Aangezien nog een aantal andere vrouwen (zoals Birgit Schuurman) hebben verklaard dat Ali B. allround een ranzige & opdringerige geilbek is weten we eigenlijk al wel genoeg. Vorige keer stond Aaltje samen met die drama-advocaat van een Natacha Horlepiep de pers te woord in een parkeergarage en dat werd een treinramp van epische proporties. Om dit keer niet meteen z'n eigen glazen in te kinkelen wil hij NIET in beeld en zal hij de pers alleen kort te woord staat. Later meer, Belleman is erbij. De voor verkrachting veroordeelde persoon die niet in beeld wil ziet er trouwens zó uit.

Update 09:15 - Ali: "Ik ben hier om te vechten voor mijn onschuld. Ik geloof in mijn onschuld. Ik zal vechten voor mezelf, mijn kinderen en naasten. Een vrijspraak is enige logische beslissing." Lol, wat?

Update 09:20 - "Ik wil graag zeggen dat aangiftes en meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag heel serieus genomen moeten worden. HEEL HEEL SERIEUS. Dat betekent niet dat wat er wordt gezegd waar is." Deze knakboon is helemaal de weg kwijt.

Update 11.05 - Collega-rapper Ronnie Flex is opnieuw gehoord - hij was aanwezig bij de verkrachting van Ali B. van Naomi. Sterker nog, Ronnie Flex werd gepijpt toen het gebeurde. Bij vorige zittingen bleek hij nogal vergeetachtig maar nu weet hij plots meer. "Ronnie is opnieuw gehoord in aanloop naar deze zitting, maar nu als getuige en onder ede. Het is de raadsheren opgevallen dat ‘Ronnie ineens veel meer wist’ dan bij het eerdere politieverhoor." In het voordeel van z'n mattie Ali natuurlijk.

Update 13:20 - Samenvatting tot nu toe: Ali B. is zielig, het ligt allemaal aan anderen, niet aan Ali B., Ali B. is gewoon een heel liefdevol persoon, hij gaat wel heel veel vreemd, maar hij is zielig, de rest niet, Ali B. is wel zielig

Update 14:15 - De zaak van Ellen ten Damme is volgens Ali (u weet inmiddels: het slachtoffer in dit verhaal) zelfs 'krankzinnig'