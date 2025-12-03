Hé kijk nou. De dienst Domeinen Roerende Zaken heeft een Bentley Bentayga te koop. Is niet van een oud vrouwtje geweest, maar wel van Ali B. (staat voor Bouali, niet voor Bentley of Bentayga, red.). Volgens de RDW-data was de laatste tenaamstelling op 15 mei 2018, net als de eerste, dus u bent waarschijnlijk pas de tweede eigenaar. Wel even door de APK halen want die is per 30 oktober vervallen. Kijkdag aanstaande vrijdag van 15:00 uur tot 16:00 uur. Mooi hoor, een auto met een verhaal.