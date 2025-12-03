Te koop: door overheid in beslag genomen Bentley Bentayga van Ali B.
Hebb000n
Hé kijk nou. De dienst Domeinen Roerende Zaken heeft een Bentley Bentayga te koop. Is niet van een oud vrouwtje geweest, maar wel van Ali B. (staat voor Bouali, niet voor Bentley of Bentayga, red.). Volgens de RDW-data was de laatste tenaamstelling op 15 mei 2018, net als de eerste, dus u bent waarschijnlijk pas de tweede eigenaar. Wel even door de APK halen want die is per 30 oktober vervallen. Kijkdag aanstaande vrijdag van 15:00 uur tot 16:00 uur. Mooi hoor, een auto met een verhaal.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
VEILINGWATCH: De gitaren van Andy Tielman
Nederlandse rock 'n roll HISTORIE
TWEE JAAR GEVANGENISSTRAF VOOR ALI B.
Sesam, open uw benen
LIVEBLOG. Rechtszaak tegen Ali B. (2) - Strafeis
Steek de handen in elkaar, want dan staan we sterk
Nee, we kijken niet toe, we gaan aan het werk
Ali B. in de rechtbank DE SAMENVATTING
Voor wie het gemist heeft
LIVEBLOG. Rechtszaak tegen Ali B.: twee keer verkrachting, twee keer aanranding
We rampeneren op de vloer tegen haar zin