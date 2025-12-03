achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Te koop: door overheid in beslag genomen Bentley Bentayga van Ali B.

Hebb000n

Ali B. en zijn door de overheid in beslag genomenBentley

Hé kijk nou. De dienst Domeinen Roerende Zaken heeft een Bentley Bentayga te koop. Is niet van een oud vrouwtje geweest, maar wel van Ali B. (staat voor Bouali, niet voor Bentley of Bentayga, red.). Volgens de RDW-data was de laatste tenaamstelling op 15 mei 2018, net als de eerste, dus u bent waarschijnlijk pas de tweede eigenaar. Wel even door de APK halen want die is per 30 oktober vervallen. Kijkdag aanstaande vrijdag van 15:00 uur tot 16:00 uur. Mooi hoor, een auto met een verhaal.

Tags: ali b., bentley, veiling
@Ronaldo | 03-12-25 | 08:00 | 139 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

LIVEBLOG. Rechtszaak tegen Ali B. (2) - Strafeis

Steek de handen in elkaar, want dan staan we sterk
Nee, we kijken niet toe, we gaan aan het werk

@Mosterd | 13-06-24 | 09:00 | 561 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.