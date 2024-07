En dan schakelen we nu LIVE over naar de rechtbank van Haarlem voor de uitspraak tegen smeerbeertje Ali B., de rapper die vaker een dikke microfoon in zijn broek had dan in zijn hand. Het Openbaar Ministerie vindt dat Ali schuldig is aan twee verkrachtingen en twee aanrandingen en dat hij daarvoor DRIE JAAR CEL zou moeten krijgen. Wat niet in z'n voordeel zal spreken is dat Ali (achternaam bekend bij redactie) zich in de rechtszaal heeft gedragen als een ongelooflijk horkerige, egocentrische, naïeve, niet empathische en jammerende debiel. Ali was dapper genoeg om ongevraagd zijn vingers bij een meisje naar binnen te douwen maar dapper genoeg om zelf de uitspraak bij te wonen is hij niet. Toch ook nog even lachen om Natacha Harlequin, een soort Ronald Molendijk met een functie en de 'media-advocaat van Ali', die werkelijk *niks* heeft bijgedragen om deze treinramp van epische proporties te voorkomen. Mocht Ali veroordeeld worden blijft hij (voorlopig) op vrije voeten, want er is al aangekondigd dat er dan een hoger beroep komt. Sas is erbij, later meer.

UPDATE - Zaak Naomi: "Naomi is betrouwbaar, haar verhaal is betrouwbaar en de getuige die haar verhaal ondersteunt is betrouwbaar, en haar verklaring is bruikbaar voor het bewijs." VERKRACHTING IS BEWEZEN (aanranding niet)

UPDATE - Zaak Jill Helena: aanranding onvoldoende bewezen. Vrijspraak voor aanranding Jill Helena