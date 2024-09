Professioneel televisiefiguur Natacha Harlequin (links) die u kende van aan tafel zitten met volslagen drol Ronald Molendijk en daarna als Spotify-topfan van Ali B. en het helemaal niks doen in de verdediging bij Ali B. hoort niet langer bij de verdediging van Ali B. Het is niet langer nodig helemaal niks te doen, meldt ze. "Voor het hoger beroep is mijn bijstand niet meer nodig." Nou bedankt Natasj, gelukkig was je bijstand bij de reguliere zaak wel hartstikke nodig.