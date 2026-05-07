Vandaag de laatste dag dat-ie als een naakte klepel heen en weer wordt geslingerd in de klok van het juridische leven: de uitspraak in het hoger beroep van Ali Bouali, de man die eerder tot twee jaar gevangenisstraf werd veroordeeld omdat hij de vrouwtjes nogal opdringerig in zijn broekmicrofoon heeft laten zingen. In eerste aanleg was de eis 36 maanden, in het hoger beroep was de eis 30 maanden. Twee dingen die we niet meer van ons netvlies krijgen: 1) Ali B. heeft een heel rechte piemel, pak er thuis maar eens een lineaal, een potlood, of een tandenborstel uit de iO-serie van Oral B bij. 2) Ali B. is helemaal geen gezellige knuffelmocro, maar een in eerste aanleg voor verkrachting veroordeelde onhebbelijke en gevoelloze narcistische clown, die de helft van de tijd alleen maar aan zichzelf denkt, en de helft van de tijd alleen maar aan z'n piemel. Die heel recht is. Zo meer.

Update 10:03 - Ali B. durft er trouwens niet bij te zijn

Update 10:06 - Voorzitter gerechtshof begint met voorlezen van de uitspraak

Update 10:15 - Dit ziet er niet goed uit (voor Ali)

Update 10:19 - Verkrachting Naomi en verkrachting Ellen ten Damme bewezen, aanranding Jill Helena niet. Hof: Ali B. (achternaam bekend bij redactie) SCHULDIG aan twee verkrachtingen

Update 10:22 - Ali bleef maar ontkennen. Hof: "Hij heeft geen inzicht getoond in het kwaad van zijn handelingen." Handelwijze Ali 'volkomen onaanvaardbaar'.

Update - DRIE JAAR CEL VOOR ALI B. DE VROUWENVERKRACHTER (hoger dus dan de straf in eerste aanleg)

Update - Er komt een derde helft: Ali B. gaat in cassatie, hoeft nog niet de cel in