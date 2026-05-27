We weten niet wat de Engelse term voor 'no-go zone' is maar het is in ieder geval toepasbaar op Londen. In de wijk Golders Green, het deel van de stad met het grootste aandeel Joodse inwoners en de laatste tijd bekend van onder andere brandstichting bij Joodse ambulances en een antisemitische mesaanval, lijkt opnieuw sprake te zijn van brandstichting. Er woedt een flinke brand bij de grootste Joodse supermarkt van de stad. Of het om fik achter of in de winkel gaat is nog onduidelijk, maar volgens de BBC zijn er zo'n 100 brandweermannen op de been dus het klinkt allemaal aanzienlijk. Vooralsnog zijn er geen gewonden gemeld, wel moet de wijde omgeving ramen en deuren gesloten houden vanwege een enorme rookwolk.

Update 11:53 - De brand woedt onder andere in een opslagruimte achter de winkel. Vuur nog niet onder controle.