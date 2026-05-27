achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Flinke fik bij kosjer supermarkt in Golders Green, Londen

Daar gaan we weer

We weten niet wat de Engelse term voor 'no-go zone' is maar het is in ieder geval toepasbaar op Londen. In de wijk Golders Green, het deel van de stad met het grootste aandeel Joodse inwoners en de laatste tijd bekend van onder andere brandstichting bij Joodse ambulances en een antisemitische mesaanval, lijkt opnieuw sprake te zijn van brandstichting. Er woedt een flinke brand bij de grootste Joodse supermarkt van de stad. Of het om fik achter of in de winkel gaat is nog onduidelijk, maar volgens de BBC zijn er zo'n 100 brandweermannen op de been dus het klinkt allemaal aanzienlijk. Vooralsnog zijn er geen gewonden gemeld, wel moet de wijde omgeving ramen en deuren gesloten houden vanwege een enorme rookwolk.
Update 11:53 - De brand woedt onder andere in een opslagruimte achter de winkel. Vuur nog niet onder controle.

Tags: londen , antisemitisme, Joden
@Zorro | 27-05-26 | 11:20 | 113 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

voormalige synagoge in londen
Aanslagpleger op Joden in Londen
Kanye West naar nederland

VIDEO. Openlijke Hamas-verering en virulente Jodenhaat in Amsterdam

Toen ze de Joden opsloten, heb ik niet geprotesteerd; ik was immers geen Jood

@Mosterd | 01-04-26 | 14:59 | 214 reacties
Politie en marechaussee bij Joodse instelling

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.