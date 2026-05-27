Flinke fik bij kosjer supermarkt in Golders Green, Londen
Daar gaan we weer
We weten niet wat de Engelse term voor 'no-go zone' is maar het is in ieder geval toepasbaar op Londen. In de wijk Golders Green, het deel van de stad met het grootste aandeel Joodse inwoners en de laatste tijd bekend van onder andere brandstichting bij Joodse ambulances en een antisemitische mesaanval, lijkt opnieuw sprake te zijn van brandstichting. Er woedt een flinke brand bij de grootste Joodse supermarkt van de stad. Of het om fik achter of in de winkel gaat is nog onduidelijk, maar volgens de BBC zijn er zo'n 100 brandweermannen op de been dus het klinkt allemaal aanzienlijk. Vooralsnog zijn er geen gewonden gemeld, wel moet de wijde omgeving ramen en deuren gesloten houden vanwege een enorme rookwolk.
Update 11:53 - De brand woedt onder andere in een opslagruimte achter de winkel. Vuur nog niet onder controle.
A major kosher store in the Golders Green neighborhood of London is on fire. Arson is suspected on antisemitic grounds. Large fire and rescue crews are on scene. pic.twitter.com/TNpstaWS7w— Open Source Intel (@Osint613) May 27, 2026
🇬🇧 London, May 27, 2026: We are aware of the ongoing fires in the Jewish neighborhood of Golders Green.— Combat Antisemitism Movement (@CombatASemitism) May 27, 2026
While the blaze may be accidental, we are closely monitoring the situation.
Given recent antisemitic incidents targeting the local Jewish community, concerns are rising. pic.twitter.com/l1niuzFUrN
Nummer hoeveel eigenlijk
Het is minder erg want het zijn Joden i.p.v. moslims
Natuurlijk is Kanye West een imbeciel, maar smakeloze kunstenaars weigeren om hun smakeloze kunst slaat nergens op
Kom op jongens het is hier potverdikkie het Verenigd Koninkrijk niet
Toen ze de Joden opsloten, heb ik niet geprotesteerd; ik was immers geen Jood