Dader aanslag Londen is in Somalië geboren Essa Suleiman, was eerder in beeld bij anti-terreurclub
Gompie
Hé wat opvallend. De 45-jarige man die gisteren in Londen twee Joden neerstak, hoogstwaarschijnlijk omdat hij op zoek was naar Joden om neer te steken, was niet alleen niet helemaal goed bij zijn kokosnoot, hij was in 2020 al in beeld bij Prevent, het Britse programma om terrorisme te voorkomen (lekker gewerkt, red.). Je zou haast zeggen dat het vaker voorkomt, mensen die én gek zijn én terrorist, en dat is ook zo. Bij Essa Suleiman, zoals hij heet, lijkt het daar dus ook op. "He was referred into the government counter-terrorism Prevent programme in 2020. The referral was closed in the same year. An address in south-east London is being searched. After his arrest, Suleiman was treated briefly in hospital and now remains in police custody." Wij zijn even aan Sophie Hilbrand en Arnon Grunberg vragen hoe dit nou kan.
Gisteren in Londen
Sfeerbeeld
🚨 BREAKING: Keir Starmer is booed by Jewish people as he arrives near the Golders Green terror attack scene— Politics UK (@PolitlcsUK) April 30, 2026
🎥 Paul Brand pic.twitter.com/jRSJ2yCArc
Hij wacht wel netjes op de bus
This CCTV footage from a shop in Golders Green captures the suspected terrorist crossing the road around the time of the attacks.— Sky News (@SkyNews) April 30, 2026
Sky News understands it shows the moments after the first attack and before the second attack at the bus stop.https://t.co/ihvjfJz5hJ pic.twitter.com/8vKQdG1yLj
