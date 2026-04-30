Hé wat opvallend. De 45-jarige man die gisteren in Londen twee Joden neerstak, hoogstwaarschijnlijk omdat hij op zoek was naar Joden om neer te steken, was niet alleen niet helemaal goed bij zijn kokosnoot, hij was in 2020 al in beeld bij Prevent, het Britse programma om terrorisme te voorkomen (lekker gewerkt, red.). Je zou haast zeggen dat het vaker voorkomt, mensen die én gek zijn én terrorist, en dat is ook zo. Bij Essa Suleiman, zoals hij heet, lijkt het daar dus ook op. "He was referred into the government counter-terrorism Prevent programme in 2020. The referral was closed in the same year. An address in south-east London is being searched. After his arrest, Suleiman was treated briefly in hospital and now remains in police custody." Wij zijn even aan Sophie Hilbrand en Arnon Grunberg vragen hoe dit nou kan.