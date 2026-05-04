Drama in Leipzig. Daar zijn tenminste 2 doden gevallen nadat een auto 'met hoge snelheid' op een groep mensen inreed. Er zouden ook 'minstens 8' gewonden zijn gevallen. Het gebeurde aan het eind van de middag in een voetgangersgebied in het centrum van de stad. Volgens de burgemeester is de bestuurder van de auto aangehouden. Die benadrukt ook dat we NOG NIETS over eventuele motieven weten.

Update 19:01 - Minstens 2 ernstig gewonden. Totaal zo'n 20 gewonden.

Update 20:10 - Nieuw beeld van vlak na de aanslag. Foto dader hieronder. Gaat om een '33-jarige man uit Leipzig'.