Auto rijdt in op mensen in Leipzig, 2 doden en meerdere gewonden
BREAKING: Car rams crowd in Leipzig, Germany; multiple injured pic.twitter.com/0j98Fish4J— Rapid Report (@RapidReport2025) May 4, 2026
Drama in Leipzig. Daar zijn tenminste 2 doden gevallen nadat een auto 'met hoge snelheid' op een groep mensen inreed. Er zouden ook 'minstens 8' gewonden zijn gevallen. Het gebeurde aan het eind van de middag in een voetgangersgebied in het centrum van de stad. Volgens de burgemeester is de bestuurder van de auto aangehouden. Die benadrukt ook dat we NOG NIETS over eventuele motieven weten.
Update 19:01 - Minstens 2 ernstig gewonden. Totaal zo'n 20 gewonden.
Update 20:10 - Nieuw beeld van vlak na de aanslag. Foto dader hieronder. Gaat om een '33-jarige man uit Leipzig'.
🇩🇪 Horrifying scenes from Leipzig, where a car rammed into a crowd, killing two people— Visegrád 24 (@visegrad24) May 4, 2026
The footage shows first responders providing emergency aid to the victims.
Police have detained the alleged perpetrator. pic.twitter.com/BwoX8BucpS
Several dead and injured after person drives vehicle into crowd in Leipzig, Germany pic.twitter.com/40tum7JPTN— BNO News Live (@BNODesk) May 4, 2026
Aktuell findet im Zentrum #Leipzig ein Polizeieinsatz statt. Halten Sie die Rettungswege frei und folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort. Ein Pkw erfasste in der Grimmaischen Straße mehrere Personen und flüchtete. Der Fahrzeugführer wurde festgenommen, von ihm geht…— Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) May 4, 2026
Burgemeester van Leipzig spreekt
Nach Angaben von Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) gibt es zwei Tote. "Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter gefasst." Es gibt Jung zufolge keine Gefährdungslage mehr. Die Menschen sollen nach Hause gehen, müssten sich akut keine Sorgen mehr machen, so Jung. pic.twitter.com/AJqD0WLVka— Paul Flocke (@FlockePaul) May 4, 2026
