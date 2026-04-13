Het gras bij de buurman is natuurlijk niet áltijd groener, maar de gasprijs brandstofprijs wél. In Duitsland doen ze namelijk iets vóór de burger: de accijns worden daar met ongeveer 17 hele centen verlaagd, zodat Duitsers kunnen genieten van superzoete benzine en roomzachte diesel voor een prijsje waarvan eenieder toch gaat glimlachen. Heil Hup Merz! Wat een doortastende Duitse leider die van zijn volk houdt is dat toch, met z'n dolle pretoogjes. En terwijl hier in Nederland de benzineprijs nog altijd op HOOG staat, de dieselprijs op HEEL HOOG staat en pomphouders schreeuwen om hulp, doet ons belazerde kabinet-Jetten GODVERRDOMME NIKS (anders dan 'overwegen'), ondanks ons ultimatum. Waren we maar Duitsers, dan hadden we nu normaal, onbevreesd en in weelde kunnen tanken. Maar we zijn geen Duitsers, dat voorrecht is ons ontnomen door die bolle sigaar Churchill.