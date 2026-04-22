Nou daar komt u weer moooooi flauw uit de crisis. Het verlagen van de brandstofaccijns is volgens D66 GEEN OPTIE want 'huu fossiele brandstoffen'. U weet: benzine en diesel zijn teringjantjeduur en daarom nemen heul veul andere landen MAATREGELEN. In Spanje is de peut 30 tot 40 cent goedkoper, in Italië 25 cent, in Zweden 9 cent, in Griekenland 36 cent, in Duitsland 17 cent, enz. enz. Nederland is BY FAR het duurste tankland van Europa (okee, na Zwitserland, maar dat is Zwitserland) en in dat Iranmaatregelenpakket zit de peut niet want 'peut goedkoper maken is duur'. Daarbij komt, stelt Jan Paternotte zojuist in het Tweede Kamerdebat: "Ik wil dat we sneller onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen, zodat we in Nederland niet iedere keer debatten hebben over stijgende prijzen door wat er op andere plekken op de wereld gebeurt." Ah ja klimaat. Dussssss in de Thorbeckezaal is er een alarmfase1-debat omdat het stroomnet compleet op slot zit en in Grote Zaal roept Japie dat het verlagen van brandstofaccijns geen optie is omdat we allemaal maar op stroom (hadden ge)moeten wat eigenlijk helemaal niet (meer) kan. Als een sardine tussen de platgetrapte pampers, de graffiti en de half opgesmikkelde broodjes kroket in de trein dan maar, iemand?

Update - Coalitiemakker Bontenbal (CDA) over niet verlagen brandstofaccijns en wél verhogen alcoholaccijns: "Het liefst zou ik de accijnzen verlagen voor iedereen. Maar dan weet ik niet waar ik dat vandaan zou halen. Dat zijn politieke keuzes, daar heeft u gelijk in. Als ik nu zou gaan zeggen: voor iedereen gratis bier. Dan weet ik dat ik de boel aan het belazeren ben."

