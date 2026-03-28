Slecht nieuws voor mensen die niet houden van tekorten, meer specifiek dieseltekorten: In De T. waarschuwen experts voor tekorten, meer specifiek dieseltekorten. De een zegt: "Het zal nog drie tot vijf weken duren en dan is het niet ondenkbaar dat er lange rijen staan bij BP en Shell.” De ander zegt: "We zien gewoon de rekening omhoog gaan." En als klap op de vuurpijl verwacht energie-expert Jilles van den Beukel: "Vooral de dieselprijs zal verder oplopen; het verschil met benzine wordt groter." En dan wordt de BV Nederland zenuwachtig en gaat subiet iedereen met elkaar in gesprek. VNO-NCW met MKB Nederland, MKB Nederland met het kabinet, VNO met NCW, M met K en B met Nederland, VNO-NCW met het kabinet, het kabinet met ambtenaren, ambtenaren met VNO-NCW en MKB Nederland, het kabinet met het kabinet en dan komt daar natuurlijk een fantastische oplossing uit zodat Nederlandse benzinepompers hun tranen kunnen drogen als ze benzine tanken en waarmee ook de dieseldouwers weer met plezier aan de pomp staan. Gelukkig hebben we een bijzonder kundig kabinet dat waarschijnlijk nu al met de gedachte speelt drastisch in te grijpen met een groepsfoto. Dieselpower!