Hallo en goedemorgen allemaal, welkom bij het 4D schaak-journaal, dat eigenlijk helemaal niet over 4D schaken lijkt te gaan, maar mogelijk is dat ook allemaal 4D schaken. Voor wie het ontgaan was: eerder deze week voerden JD Vance en Netanyahu een moeilijk telefoongesprek, waarin de VP de premier van Israël verweet de kans op regime change schromelijk te hebben overdreven. Op zich heeft Amerika natuurlijk de menskracht en de middelen om zoiets zelf uit te dokteren, maar goed. We zijn inmiddels een maand onderweg en de Islamitische Republiek krijgt weliswaar een enorm pak slaag, maar voorlopig is het nog maar de vraag wat eerder instort, het regime aldaar of de wereldeconomie. De Iraanse rakettenvoorraad staat in ieder geval nog fierder overeind dan de bedoeling was. Israël heeft nog even nodig om zijn oorlogsdoelen te behalen, terwijl Amerika volle bak wil onderhandelen, en als Iran dat ook wil lijkt een wapenstilstand op handen (hoewel beide partijen vooralsnog ver uit elkaar liggen). Overigens overweegt Trump volgens de Wall Street Journal meer dan 17.000 grondtroepen in te zetten (10.000 extra), dus nóg verdere escalatie behoort ook 'gewoon' tot de mogelijkheden. Mogelijk gaat grootboot USS George H.W. Bush in ieder geval die kant op. Ondertussen hebben na dagenlang dreigen ook de Houthi's zich aan het spreekwoordelijke front gemeld, in de vorm van 'ballistische raketten op Israëlische militaire doelen' (eentje werd onderschept door de IDF). Gezellig! Afijn, we gaan het zoals u van ons gewend bent eens helemaal de moeder volgen, allemaal.

Update 09:08 - De IDF zegt met meer dan 50 gevechtsvliegtuigen op drie verschillende locaties in Iran 'fabrieken van het kernwapenprogramma en andere locaties van wapenproductie' te hebben aangevallen.

Update 09:15 - Luistertip: interessante podcast over Trumpisme, Trumpisme in relatie tot de oorlog met Iran en of de oorlog het einde betekent van het Trumpisme.

Update 09:24 - Er zijn weer twee kopstukken van Hezbollah gedood door de IDF, zo meldt het Israëlische leger zelf. Gaat om Ayoub Hussein Yacoub en Yasser Muhammad Mubarak, beiden spinnen in het communicatieweb van Hezbollah.

Update 09:38 - Productie in door Israël getroffen staalfabriek in Khuzestan ligt voorlopig stil. Dat was te verwachten, maar toch.

Update 09:41 - Ishafan flink gebombardeerd, gaat onder andere om een wapendepot.

Update 09:50 - Er zijn te veel communicatiemedewerkers op deze wereld. Dat vindt Israël klaarblijkelijk ook, want die hebben er net twee van Hezbollah uitgeschakeld.

Update 09:55 - Het is vandaag dus precies een maand geleden dat deze oorlog begon, en daarmee is het ook precies een maand geleden dat het internet werd afgesloten in Iran. Is sindsdien ook niet meer aan gegaan.

Update 10:05 - Terecht puntje van kritiek van de IDF, verspreid in Farsi. Kinderen inzetten in een oorlogssituatie - zoals Iran sinds gisteren doet, de minimumleeftijd om je bij het leger aan te sluiten voor 'militair-gerelateerde rollen' ging omlaag naar 12 - is gestoord, barbaars, gewetenloos. Je kunt van alles op Israël en Amerika aan te merken hebben en doe dat vooral, maar ze werken in ieder geval niet met kindsoldaten. Flink moreel verschil maar weer.