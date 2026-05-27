Wie er, net als de Nederlanders, ook al een hekel aan al dat klimaatbeleid hebben, zijn... de mensen die al dat klimaatbeleid bedenken. Brusselse nieuwssite Politco meldt dat Eurocommissarissen ervan balen dat ze heen en weer moeten rijden naar Straatsburg in hun elektrische auto's, omdat ze daarbij een tussenstop aan de laadpaal moeten maken. "The roadside break has become a growing source of irritation for some of Ursula von der Leyen’s top team, officials from three commissioners’ cabinets told POLITICO, as the EU executive’s green fleet struggles to make the regular trip to the European Parliament in one go." Opladen duurt 20 tot 30 minuten, tijd die ook besteed had kunnen worden aan het bedenken van nog meer burgerhatende plannen. Met de trein gaan kan ook al niet, want wat nou als er een gevoelig telefoontje (bijvoorbeeld met de baas van Pfizer) moet worden gepleegd!? De Hongaar Olivér Várhelyi heeft een oplossing bedacht: hij stapt gewoon in een busje met zijn collega's. Wie hier trouwens geen last van heeft, is Ursula von der Leyen. "Von der Leyen is also exempt from the EV headache. The Commission president’s car must be armored for security reasons, one official said, adding that no suitable armored electric model is currently available." Baas boven baas, natuurlijk.