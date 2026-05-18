Hoort u het, die stilte? En als er iets gezegd wordt lijkt het vandaag vooral in beeldtaal te gebeuren, zoals boven- en onderstaand. Gisteren schreven we dat de New York Times bericht dat er hevige Amerikaans-Israëlische voorbereidingen op de hervatting van oorlog plaatsvinden, en dat dit zelfs deze week al zou kunnen gebeuren. Wat de staat daarvan ook is, 'DE KLOK TIKT', blijft bovendien tikken, en gisteravond spraken Trump en Netanyahu elkaar, en volgens Israëlische media werd een mogelijke hervatting van de oorlog daar besproken. Dat is natuurlijk de grote hoop van Israël en de Iraanse bevolking, maar evengoed die van de Emiraten en Saoedi-Arabië. Van de twee laatstgenoemde landen is inmiddels bekend dat ze actief luchtaanvallen uitgevoerd hebben op Iran, en een sterk lobbyfront vormen voor het uitschakelen van het Iraanse regime. En natuurlijk heeft dat een prijs. Zo meldde het Saoedische ministerie van Defensie gisteren nog dat het drie drones heeft onderschept vanuit Irak, ongetwijfeld gelanceerd door een aan Iran gelieerde sjiitische militie. Afijn, wij gaan weer tankers turven en live.