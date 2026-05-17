Schokkende Instagrampost van het journalistieke vlaggenschip van de NPO Carrie op Vrijdag, het programma waarin Carrie ten Napel (op vrijdag) met allemaal mensen praat. Zo praatte ze afgelopen vrijdag met Peter van den Heuvel van stichting Share and Shine, die voetbaltrainingen geeft aan asielzoekers. Extra inspirerend omdat Peter van den Heuevel vroeger juist tegen AZC's was! Wat dan weer minder inspirerend is, is het verleden van Peter. "Een dag later bereikten ons berichten dat Van den Heuvel betrokken is geweest bij omkoping, het hoger beroep daarvan loopt nog. En dat hij zich als puber schuldig heeft gemaakt aan misbruik." Dat soort dingen is niks voor de inspirerend mensen van Omroep MAX, dat de hele uitzending nu offline heeft gehaald. En oh ja. Iedereen die geld naar Peter zijn stichting heeft overgemaakt kan dat terugkrijgen. Gelukkig maar!

UPDATE: LOL. Ook AD had een interview met Peter, ook offline gehaald. In de strafzaak is hij veroordeeld tot 14 maanden cel + 10 voorwaardelijk, omdat hij zich als ambtenaar van de gemeente Rotterdam liet omkopen